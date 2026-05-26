Soirée Alliancy ELEVATE - Spéciale Numérique Responsable

Le Numérique Responsable est un sujet qui exige du sérieux de notre part, de la qualité dans les échanges et, plus que jamais, de travailler ensemble.

Le recours à l'IA et la multiplication des systèmes imposent une évaluation en écosystème : mesurer les impacts, agir collectivement, renforcer la résilience — la vôtre, celle de vos clients, celle de vos partenaires.

La crédibilité et l’exécution reposent sur des coopérations industrielles et une gouvernance assumées et c’est précisément l’enjeu des sessions Elevate.

Lors de cette rencontre, nous aborderons :

Où en sommes-nous ? Emmanuelle Olivié-Paul (Cabinet Advaes) dressera l'état des lieux du numérique français, baromètre et méthodologie à l'appui.

Quels sont les vrais enjeux ? Véronique Beaupère (Alliancy) reprendra les thèmes qui doivent être abordés, qu'ils soient issus d'un impératif réglementaire ou d'une prise de conscience profonde.

Comment piloter ? Julien Rouzé (Sopht) présentera les indicateurs qui ont du sens en 2026 : pilotage temps réel, allocation dynamique des ressources, indicateurs ESG intégrés.

Comment transformer sur le long terme ? Manaëlle Perchet (Reply) nous aidera à dégager des pistes d'action concrètes, afin de permettre aux organisations de devenir autonomes et d'avoir leur propre vision de l'ESG.

L’objectif des soirée Elevate d'Alliancy est de créer un cadre confidentiel et exigeant, entre dirigeants de la Tech, pour confronter les visions, partager des insights et faire émerger des coopérations concrètes et actionnables entre acteurs du marché.

Une soirée réservées aux dirigeants du secteur numérique (ESN, éditeurs, MSP...) qui veulent faire la différence dans un écosystème en mutation.