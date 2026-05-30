Soirée Alliancy ELEVATE

Les soirées Alliancy ELEVATE sont des soirées d'échange et de partage dédiée aux dirigeants du secteur numérique (ESN, éditeurs, MSP...) qui veulent faire la différence dans un écosystème en mutation.



Une rencontre pour :

• Décrypter les signaux marchés et les enjeux de fond (via nos Ecosystem Advisors),

• Créer des opportunités de coopération concrètes avec d'autres acteurs ouverts à la synergie,

• Et avoir les idées claires pour vous positionner là où cela compte.