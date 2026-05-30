Diner "What's Next, CIO ?"

Plus que jamais, les CIO sont attendues pour être les facilitateurs du déploiement de l’IA afin de générer de la valeur pour les métiers. Mais ce n’est qu’un morceau de l’histoire. Les directions des systèmes d’information sont également en première ligne des transformations à venir, en intégrant en leur sein l’intelligence artificielle agentique. L’usage des agents va sans doute modifier en profondeur et en peu de temps les DSI : leurs activités, leurs processus, leurs compétences… Souvent, la question a été abordée dans les médias sous l’angle de la transformation du métier des développeurs, mais s’y limiter revient à observer le sujet par le petit bout de la lorgnette.

Les impacts seront plus transverses. Si l’introduction de l’IA permet d’avancer à court terme sur les questionnements liés à la réduction des coûts du run, à l’automatisation de processus de base tels que le support aux utilisateurs et la gestion des incidents par exemple, des mutations plus profondes sont à anticiper rapidement. Alors à quoi devra ressembler la DSI d’ici deux ans ? Et par quoi commencer ?

Ce dîner-débat « What’s Next, CIO ? » s’attachera à démystifier les mutations en cours. Les résultats de la première étude réalisée dans le cadre du programme 2026 permettront d’identifier les leviers d’usage de l’IA à court terme pour des gains rapides au sein des DSI, tout en explorant les perspectives d’évolution à moyen et long termes vers une « DSI augmentée », puis « automatisée » et enfin « autonome grâce à l’IA ». L’occasion d’aborder le bien-fondé des cas d’usage agentique pour l’IT, leur impact sur les compétences et l’organisation, et la profondeur des transformations qu’ils peuvent amener.

Comment définir une trajectoire réaliste vers une “DSI automatisée à l’agentique” ?

Quelles conséquences et adaptations nécessaires sur l’activité de la DSI… et des directions métiers ?

Quels coûts cachés et quel ROI concret pour une telle métamorphose ?

Découvrez toutes les informations sur le cercle What's next, CIO ? d'Alliancy ici > en suivant ce lien.