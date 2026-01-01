WEBINAIRE Object First : Cyber-résilience des ETI

19 novembre 2026 Webinaire Object First et Alliancy

En 2025, l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) a traité en France 1 366 cyberattaques au cours desquelles les pirates ont pénétré le système informatique d'une organisation. Soit plus de 60 % de hausse en trois ans. Et 2026 ne marque aucune pause, le directeur général de la même agence décrivant même un « déluge » de fuites de données.

La nature de la menace évolue également. En effet, parvenant à détenir les mêmes droits que l'administrateur, les attaquants volent, altèrent et détruisent les données, en s'en prenant d'abord à la sauvegarde.

La question n'est donc plus de savoir si l'attaquant entrera, mieux vaut considérer qu'il le fera, mais surtout comment relancer l'activité une fois qu'il a frappé.

Dans ce contexte, les ETI sont particulièrement vulnérables car tout aussi exposées que les grands groupes mais avec des équipes informatiques bien plus réduites.

Sur ce plateau de 45 minutes proposé par Alliancy, le mag Numérique et Business, en partenariat avec Object First, nous détaillons les trois piliers de la reprise : la technique (pour disposer d'une copie des données que personne ne peut effacer), l'organisation (pour décider, restaurer et notifier dans les délais) et l'humain (pour ne pas laisser seule l'équipe qui restaure).



Le webinaire : passer de la défense à la reprise, en confrontant le regard d'un éditeur et celui d'un ancien CISO

Ce webinaire propose une double perspective, rare à réunir dans un même échange :



Habib Laïdi, Ingénieur Avant-Ventes France chez Object First, accompagne au quotidien les organisations qui cherchent à sécuriser leurs sauvegardes face à des attaques qui ciblent désormais en priorité les données de secours. Il exposera ce qu'implique concrètement, côté technique, le fait de disposer d'une copie que personne, pas même un attaquant doté des droits administrateur, ne peut effacer ni altérer, et comment cette brique s'inscrit dans une stratégie de reprise.

Michel Juvin, Ecosystem Advisor chez Alliancy et ancien CISO de CHANEL, apportera le regard de celui qui a dirigé la sécurité d'un grand groupe et qui conseille aujourd'hui les décideurs. Il partagera sa vision de l'organisation à mettre en place pour décider, restaurer et notifier dans les délais, et insistera sur la dimension humaine : ne pas laisser seule l'équipe qui restaure au moment où tout repose sur elle.



Les piliers du débat

La technique : une copie que personne ne peut effacer. Comment garantir l'existence d'une sauvegarde réellement inaltérable, alors que les attaquants s'en prennent d'abord aux données de secours, et ce que cela change dans la capacité à redémarrer.

L'organisation : décider, restaurer et notifier dans les délais. Qui décide quoi, dans quel ordre, et comment tenir les obligations de notification quand chaque heure compte.

L'humain : ne pas laisser seule l'équipe qui restaure. Comment soutenir, au plus fort de la crise, les équipes informatiques réduites des ETI sur qui repose la reprise.

Les enjeux du débat

Ce webinaire vous apportera les clés pour :

Comprendre pourquoi la question n'est plus d'empêcher l'intrusion mais d'organiser la reprise.

Identifier les trois piliers (technique, organisation, humain) sur lesquels repose un redémarrage réussi.

Situer les enjeux spécifiques des ETI, aussi exposées que les grands groupes mais avec des moyens bien plus réduits.

L'ambition des sessions Alliancy : solidarité, mutualisation, confrontation

Soyons lucides : redémarrer après une cyberattaque reste, pour beaucoup d'ETI, un scénario redouté et insuffisamment préparé. Avec ce webinaire, nous vous proposons de mutualiser l'intelligence collective :

Partager les repères concrets pour sécuriser ses sauvegardes et préparer sa reprise.

Identifier ensemble les points de fragilité qui persistent, du plan technique à l'organisation de crise.

Confronter le point de vue d'un éditeur spécialisé et celui d'un ancien CISO de grand groupe.

Fidèle à l'ADN Alliancy, ce ne sera pas une session descendante. Nous invitons les directions générales, les DSI et RSSI, les responsables de la continuité d'activité et tout décideur IT à venir interagir directement.

Venez challenger les approches, partager vos propres retours d'expérience ou exposer vos difficultés à préparer la reprise de votre activité.



Informations pratiques

📅 Date : Jeudi19 novembre 2026

⏲️ Horaire : 12h30-13h30

🎙️ Intervenants :

Habib Laïdi, Ingénieur Avant-Ventes France, Object First

Michel Juvin, Ecosystem Advisor, Alliancy et ancien CISO de CHANEL

🎤 Animation : Frédéric Mélot, directeur éditorial

📍 Lieu : En ligne (lien d'accès envoyé après inscription)

🎯 Public : directions générales, DSI, RSSI, responsables de la continuité d'activité et décideurs IT