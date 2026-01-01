OPEN CIO SUMMIT – Le think tank de l’innovation et de l’open source par les DSI, pour les DSI

L’Open CIO Summit est un rendez-vous annuel dédié aux directeurs des systèmes d’information (DSI) des grandes entreprises françaises. Organisé par le Cigref et Smile, avec le soutien du TOSIT et d’Alliancy, cet événement se positionne comme un think tank consacré à l’innovation et à l’open source, conçu pour favoriser les échanges entre les décideurs qui pilotent les stratégies numériques des organisations.

Chaque année, l’Open CIO Summit réunit une quarantaine de DSI de grands groupes français dans un cadre confidentiel et privilégié. L'objectif est de leur offrir un espace de dialogue direct entre pairs, loin des formats traditionnels de conférences commerciales, pour partager leurs expériences, confronter leurs visions et échanger sur les grandes orientations technologiques et stratégiques des systèmes d'information.

Dans un environnement numérique en constante évolution, les directions des systèmes d'information occupent une place de plus en plus stratégique au sein des entreprises. Elles doivent simultanément accompagner l'innovation, garantir la sécurité des infrastructures, maîtriser les coûts, répondre aux exigences réglementaires et anticiper les évolutions technologiques. Leur rôle ne se limite donc plus à la gestion des infrastructures informatiques : elles participent directement aux choix structurants qui engagent la compétitivité et l'avenir des organisations.

L'Open CIO Summit entend précisément accompagner cette évolution en plaçant les DSI au cœur des réflexions sur le numérique de demain. Les échanges portent notamment sur les enjeux de l'open source, de l'autonomie et de la souveraineté numérique, de l'intelligence artificielle, de la transformation des systèmes d'information et de l'innovation technologique. Ils permettent également d'interroger les modèles de gouvernance, les choix d'architecture et les conditions nécessaires pour concilier performance, sécurité, indépendance et capacité d'innovation.

Au-delà des tendances et des évolutions technologiques, l'événement privilégie une approche fondée sur le partage d'expérience et l'intelligence collective. Il s'agit de donner aux décideurs IT l'occasion de prendre du recul sur leurs pratiques, de confronter leurs stratégies à celles d'autres grandes organisations et de faire émerger des pistes de réflexion communes face aux transformations du secteur.

La prochaine édition de l'Open CIO Summit se tiendra le 8 décembre 2026 à l'Hôtel Lutetia, à Paris, la veille d'Open Source Experience. Elle poursuivra cette ambition : réunir les décideurs IT autour des enjeux stratégiques de l'open source et des choix technologiques qui façonneront les systèmes d'information de demain.