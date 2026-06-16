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Hyland offre à votre organisation un atout unique : un accès unifié aux contenus d'entreprise et aux données non structurées, optimisés par l'IA, quel que soit leur emplacement. Cela vous permet de dégager des informations approfondies qui alimentent l'innovation, redéfinissant ainsi en profondeur votre mode de fonctionnement et vos interactions avec vos clients.
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Data Excellence Sprint
Le CDO métamorphosé : l’IA pousse la data vers un nouveau leadership
Avec l’essor de l’IA agentique, les CDO doivent dépasser la seule gestion des données pour démontrer leur valeur métier différemment. Une quarantaine de décideurs ont échangé chez Alliancy sur cette évolution majeure.