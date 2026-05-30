[Atelier & dîner] Transformer la qualité IT en performance globale : le nouveau défi des CIO

Pendant longtemps, la mission des DSI était claire : garantir un SI fiable, sécurisé et performant. Mais aujourd’hui, cela ne suffit plus.

La vraie question devient : comment cette performance IT se traduit-elle concrètement côté métiers et collaborateurs ?

Car l’écart persiste souvent entre des indicateurs IT maîtrisés et une efficacité terrain plus contrastée. Un SI lent, fragmenté ou complexe n’est plus seulement un irritant technique : il devient un frein direct à la productivité, à l’adoption des usages, et in fine à la performance business.

Du système performant à la performance réelle

Le système d’information façonne désormais le quotidien des collaborateurs, du poste de travail aux applications, jusqu’au réseau.

Avec en jeu : la fluidité du travail, La capacité à tirer parti de l’IA et la cohérence de l’expérience, quel que soit le contexte.

C’est cette qualité de service de bout en bout, souvent invisible dans les KPI traditionnels, qui détermine aujourd’hui la performance réelle.

Un changement de posture pour les CIO

À l’heure de l’IA, les attentes évoluent rapidement. Et les CIO doivent faire évoluer leur posture pour : passer de la réactivité à la proactivité, anticiper et réduire les frictions plutôt que les subir et relier performance IT et impact métier .

La “friction numérique” peut désormais être mesurée, anticipée et corrigée, à condition d’articuler data, automatisation et pilotage global.

Alliancy organise un atelier-diner le 3 juin prochain, en partenariat avec TeamViewer, pour comprendre comment les CIO peuvent prendre la main sur la performance réelle du SI, du technique jusqu’à l’usage.

À partir d’une note d’analyse préparée en amont, les échanges permettront de confronter expériences et pratiques autour de ces questions clés :

Quel niveau d’engagement du CIO pour passer d’une logique réactive à un pilotage de la performance globale, y compris financière et humaine ?

Comment relier concrètement performance IT et KPI business ?

Comment mesurer et améliorer l’expérience des collaborateurs indépendamment des usages et localisations ?

Jusqu’où pousser l’automatisation, la remédiation proactive et le prédictif ?

Cet atelier-dîner en petit comité réunira CIO, CTO et Head of Digital Workplace.

L’objectif : partager sans filtre, confronter les approches et faire émerger des enseignements utiles pour la communauté que nous partagerons dans une nouvelle étude que nous réalisons sur le sujet.

Le pôle "Etudes & Actions" d'Alliancy prépare une nouvelle étude sur ce sujet.

Cette analyse s’appuie sur une méthodologie terrain :

Entretiens 1to1 confidentiels avec des CIO et décideurs IT

Atelier-dîner entre pairs pour confronter visions et pratiques

Et sera restituée sous la forme d'une note d’analyse de référence pour éclairer les décisions stratégiques des DSI avec :

Les conclusions issues des entretiens et de l'atelier confidentiel entre pairs

Des verbatims exclusifs et retours d’expérience concrets

Des recommandations opérationnelles directement actionnables

Pour découvrir notre dernière Note d'Analyse, RDV ici

Une étude réalisée avec et pour les dirigeants numériques des grandes entreprises en France :

CIO - DSI / CTO

Head of Digital Workplace / EUC

Head of Service Desk / Support IT

Infos pratiques de l'atelier-diner

📍 Paris Bourse

📅 3 juin 2026

🕖 19h00 – 22h30

🍽️ Dîner confidentiel entre pairs







Une étude pilotée par une praticienne reconnue

Cette note est pilotée par un Ecosystem Advisor Alliancy, praticien reconnu, garant de la pertinence des échanges et de la valeur des enseignements.

Forte d’une expérience à la croisée de la performance IT, de l’innovation et de la qualité de vie au travail, Véronique Karcenty a piloté des transformations majeures des environnements numériques collaborateurs d'Orange.

Son rôle : structurer la réflexion, challenger les participants, formaliser des recommandations concrètes et garantir la pertinence opérationnelle et la valeur des enseignements.

En partenariat avec TeamViewer

À travers sa participation à ces travaux, TeamViewer apporte :

Un regard opérationnel issu du terrain

Des cas d’usage concrets à grande échelle

Des recommandations pragmatiques pour les CIO

Pour en savoir plus sur TeamViewer, cliquez ici.