L'ÉCOSYSTÈME POUR FAIRE ÉCOSYSTÈME

Votre partenaire de confiance pour comprendre, préparer et agir.

Face à la complexité des enjeux technologiques et aux stratégies d'enfermement du marché, les décideurs n'ont plus besoin de modèles théoriques. Ils ont besoin de vérité terrain et d'alliés solides. Alliancy s'impose aujourd'hui comme ce tiers de confiance indispensable.

Notre modèle repose sur trois leviers opérationnels pour transformer l'intelligence collective en résultats tangibles :

INFORMER Garantir l’objectivité là où règne la complexité. Nous produisons une information décisive, fondée sur la pratique réelle et loin des effets de mode. Avec plus de 7 500 entretiens de dirigeants et DSI à notre actif, nous bâtissons des guides et des benchmarks issus du terrain. Nous transformons les signaux faibles en leviers de décision stratégique pour sécuriser vos arbitrages. CONNECTER Créer les bons liens, au bon moment, sur vos enjeux. Nous brisons l'isolement du dirigeant en mettant la puissance du collectif au service de la décision. Alliancy anime le plus grand réseau d'agents du changement (C-Levels et acteurs innovants) via nos Do Tanks, coalitions et cercles de confiance. Nous organisons la confrontation constructive, sans posture, centrée exclusivement sur le retour d'expérience et la vérité des pairs. TRANSFORMER Se forger une conviction et sécuriser votre passage à l'action. L’intelligence collective ne suffit pas si elle ne devient pas action. Nos Ecosystem Advisors s'engagent à vos côtés pour challenger vos stratégies et accélérer votre réussite. Grâce à des benchmarks personnalisés, du mentoring et des programmes d’acculturation pour vos Comex, nous vous aidons à bâtir votre autonomie. Nous structurons un « sourcing » exigeant pour identifier les alternatives crédibles face aux acteurs dominants.

NOTRE ENGAGEMENT

Pour un numérique maîtrisé et porteur de sens.

La technologie ne doit pas être une fatalité subie. Notre mission est de vous redonner des marges de manœuvre. En faisant écosystème, nous vous permettons de construire, brique par brique, une trajectoire numérique choisie, libre et performante.