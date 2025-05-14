Nous contacter

Rédaction

Directeur de publication : Sylvain Fievet (s.fievet@alliancy.fr)

Ditrecteur de la rédaction : Dorian Marcellin (d.marcellin@alliancy.fr)

Rédacteur en chef : Stéphane Bellec (s.bellec@alliancy.fr)

Journalistes : Fiona Slous, Tiago Gil, Aude Brès – Par e-mail uniquement à redaction@alliancy.fr

Droits de reproduction

« Nous rappelons que tous les articles et contenus publiés sur alliancy.fr et Alliancy le mag… sont la propriété exclusive de ALLIANCY. En conséquence, toute reproduction de ces éléments est formellement interdite sauf dispositions expresses contraires… » (cf mentions légales)

Pour toute demande de reproduction d’un article ou d’une publication, sur support électronique ou papier, merci d’envoyer un email précisant le titre et la date de l’article, la quantité de reproduction et le type d’utilisation à operations@alliancy.fr.

Publicité & Opérations Spéciales

Pour annoncer sur le site alliancy.fr, ouvrir un brand corner « Le numérique en pratique » ou pour toute autre opération spéciale :

– Par téléphone au 01 42 66 04 77 du lundi au vendredi

– Par email à sales@alliancy.fr



Web, partenariats & diffusion

Pour tout renseignement concernant la mise en place d’un partenariat (salon, presse, associations, instituts, etc.) ou d’un point de diffusion :

Anne-Lise Marco

– Par téléphone au 01 42 66 87 72 du lundi au vendredi

– Par e-mail à operations@alliancy.fr

Pour toute question relative à la version en ligne du magazine, correction ou mauvais fonctionnement, contactez notre webmaster à web@alliancy.fr.

Abonnement

Pour toute question concernant votre abonnement ou pour vous abonner à Alliancy Connect :

– Par téléphone au 01 42 66 04 77 du lundi au vendredi

– Par e-mail à abonnements@alliancy.fr

– Par courrier : Alliancy – Service abonnements – 32 rue des Jeûneurs 75002 Paris

Utilisation de vos données et mentions légales

Pour toute information relative à l’utilisation de vos données, rendez-vous sur les pages suivantes :

– Politique de protection de vos données

– Informations légales

– Conditions Générales de Vente

Responsable du traitement : Sylvain Fievet (rgpd@alliancy.fr)

Éditeur

Alliancy.fr est édité par la société ALLIANCY

32 rue des Jeûneurs 75002 Paris

SARL au capital de 10 000 €

792 635 138 R.C.S. Paris

Tél : 01 42 66 04 77

Email : infos@alliancy.fr

Site web : www.alliancy.fr

Dépôt légal à parution.

Commission paritaire 0215 T 91670