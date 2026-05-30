Webinaire : Le low-code, facteur clé d’autonomie stratégique ?

En 2025, le lancement du Do Tank Alliancy « Maîtrise des dépendances & libertés d’action » a permis d’établir un constat clair. Les dépendances technologiques vis-à-vis des acteurs dominants s’ajoutent aux autres risques numériques, comme les cyberattaques ou la désinformation, pour créer un monde de « tempête hybride » qui met les organisations sous pression, en termes de compétitivité, voire de continuité d’activité.

Ces travaux ont permis à des organisations de partager leurs dépendances sans filtre, mais aussi leurs plans d’action et des alternatives. En 2026, la 2e saison des travaux pousse la logique de partage encore plus loin, afin de sortir de l’isolement que les organisations ressentent dans leur face-à-face avec les acteurs dominants de la tech.

Le webinaire : La transformation agile de l'AID

Dans contexte, ce webinaire explore une alternative concrète : les outils de développement low-code comme levier de confiance et d'autonomie stratégique.

Le ministère des Armées, via l'Agence de l'innovation de défense (AID), illustre parfaitement ce changement de paradigme. Pour répondre aux besoins métiers dans des délais très courts, l'agence a initié en septembre 2025 un projet majeur de numérisation de ses processus avec la plateforme Simplicité Software.

Les piliers de ce projet :

Souveraineté : Intégration d'une solution low-code française.

Agilité : Déploiement itératif pour une première livraison prévue au S1 2026.

Internalisation : Passage du « faire-faire » au « faire » grâce à la création d'une cellule dédiée, située au plus près des utilisateurs.

Périmètre : Suivi de l'intégralité des activités de l'Agence et conduite de tous les projets d'innovation défense.

Enjeux du débat

Au-delà du témoignage de l'AID, nous aborderons les questions clés pour toute organisation :

- Quels sont les risques réels de dépendance dans le développement d'applications métiers ?

- Comment sélectionner une alternative française de confiance face aux acteurs dominants du marché ?

- ROI, impact sur la relation métier, sur les achats… Quels succès portés par de grandes organisations peuvent être reproduits par d’autres ?