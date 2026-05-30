Webinaire : Low-Code & IA Souveraine, les nouveaux impératifs du secteur public.

En 2026, la transformation numérique des collectivités territoriales et des administrations publiques franchit un cap décisif. Face à l’omniprésence des solutions propriétaires extra-européennes, les enjeux de souveraineté numérique ne sont plus seulement théoriques : ils deviennent la condition sine qua non de la maîtrise des coûts, de la sécurité des données et de l’agilité opérationnelle.

Pour sortir de la dépendance aux éditeurs traditionnels et accélérer le cycle de développement de leurs services numériques, les organisations publiques doivent aujourd'hui arbitrer entre innovation technologique — portée notamment par l'Intelligence Artificielle — et gouvernance de long terme.

Le webinaire : Le retour d'expérience de Toulouse Métropole

Dans ce contexte, ce webinaire propose une immersion exclusive dans la démarche stratégique de Toulouse Métropole. Pour répondre à ses besoins de modernisation, la Métropole a engagé une méthodologie rigoureuse de sélection d’une plateforme Low-Code / No-Code intégrant des capacités d'IA.

Le responsable en charge du dépouillement de l’appel d’offres partagera les coulisses de cette évaluation menée parmi une dizaine de candidats. Il détaillera les critères qui ont permis de départager les solutions, au-delà de la simple analyse fonctionnelle, pour placer la réversibilité et l'ancrage européen au cœur du choix final.

Les piliers de ce projet :

Souveraineté & Open Source : Pourquoi le choix d'un éditeur européen avec une R&D localisée et une approche "open source" est devenu un levier de maîtrise technologique contre le vendor lock-in .

IA de Confiance : Comment intégrer l'intelligence artificielle (orchestrée vs externalisée) tout en garantissant la sécurité des flux et le traitement des données sensibles du secteur public.

Performance Publique : L'adéquation entre une plateforme moderne et un SI complexe, visant à réinternaliser les compétences tout en accélérant les livraisons métiers.

Les enjeux du débat :

Ce témoignage permettra de comprendre les facteurs déterminants qui ont permis d'aligner exigences de réversibilité, flexibilité de déploiement (Cloud souverain ou On-premise) et une vision stratégique partagée sur l'avenir du développement applicatif.

Ce webinaire vous apportera les clés opérationnelles pour :

Définir un cadre de souveraineté clair dès le lancement de vos projets. Impliquer efficacement les DSI et les directions métiers. Construire une stratégie d’IA durable, équilibrant innovation et gouvernance.

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L'ambition des sessions Alliancy – solidarité, mutualisation, confrontation

Soyons lucides : nous ne sommes qu'au début du chantier. Les défis pour réduire nos dépendances sont immenses et complexes. L’isolement n’est plus une option ! Avec ce webinaire, nous vous proposons de mutualiser l'intelligence collective :

Partager une "to-do list" pragmatique pour sécuriser vos plans de sortie. Identifier ensemble les points de blocage persistants. Confronter nos solutions pour accélérer collectivement.

Fidèle à l’ADN Alliancy, ce ne sera pas une session descendante. Nous invitons les DSI et leurs équipes (directeurs techniques, architecture, achats IT) à venir interagir directement.

Venez challenger le modèle, partager vos propres avancées ou exposer vos difficultés actuelles. C’est en mettant en commun nos expériences, sans posture, que nous rééquilibrerons le rapport de force avec le marché.

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Informations pratiques