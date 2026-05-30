Big Data & AI Paris : accélérez vos projets data et IA avec les bons partenaires

Date: 15 septembre 2026

Heure: 2h00 - 16h00

Alliancy est partenaire de l'édition 2026 de Big Data & IA, l'événement européen de référence du big data et de l'intelligence artificielle. Mardi 15 septembre au matin, Alliancy animera une table ronde intitulée : Sécurité, souveraineté et dépendance aux hyperscalers : bâtir un écosystème européen via une approche collective et open-source. Parmi les intervenants: Jean-Baptiste Courouble, DSI de l'URSSAF, Aymeril HOANG, EuroCommons Director de la Caisse des dépôts et Valentine Ferreol, IS VP Group Digital Transformation at Lixens.

Dans un contexte où la donnée et l’intelligence artificielle redessinent en profondeur les modèles économiques, les organisations doivent relever un double défi : innover rapidement tout en gardant la maîtrise de leurs infrastructures, de leurs données et de leurs choix technologiques.

Big Data & AI Paris réunit l’ensemble de l’écosystème pour répondre à ces enjeux. Des grands acteurs internationaux de la data et de l’IA aux pure players les plus spécialisés, des scale-ups en forte croissance aux startups les plus innovantes, l’événement permet d’identifier les solutions, technologies et partenaires les plus adaptés à vos besoins.

Face à la dépendance croissante aux hyperscalers, aux fournisseurs cloud et aux grandes plateformes d’IA, les questions de souveraineté numérique, de cybersécurité, d’interopérabilité et de gouvernance des données sont devenues centrales. Big Data & AI Paris propose un programme de contenu de haut niveau pour décrypter ces transformations et explorer les approches concrètes permettant de concilier innovation, sécurité et autonomie stratégique.

Structuré autour de trois espaces dédiés tech, gouvernance et business le programme couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, des infrastructures et architectures data jusqu’au déploiement opérationnel des cas d’usage IA à grande échelle.

Pensé pour les décideurs et porteurs de projets, l’événement répond aux enjeux spécifiques de chaque profil : modernisation des SI, architecture data, industrialisation et ROI pour les CTO/CIO ; gouvernance, qualité de la donnée, conformité et passage du POC à la production pour les CDO et responsables data, déploiement MLOps, intégration et scalabilité pour les leaders IA, conduite du changement, adoption métier et transformation organisationnelle pour les directions transformation.

Au-delà du contenu, Big Data & AI Paris est aussi un accélérateur de business grâce à un dispositif de matchmaking et de rencontres qualifiées : rendez-vous ciblés, networking thématique et mises en relation avec les bons décideurs, experts et partenaires pour faire avancer concrètement vos projets.