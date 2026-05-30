Un nouveau leadership cyber : comment mieux accompagner les métiers face aux risques IA ?
Date:
17 novembre 2026
Heure: 12h00 - 16h30
Mercredi 17 novembre 2026 à Paris, Dirigeants du numérique, Cyber & IA des grandes entreprises et organisations publiques, partagez vos problématiques opérationnelles entre pairs. Une soirée exclusive dédiée à la Cyber pour confronter votre vision auprès d'une quarantaine de décideurs lors de 2 ateliers animés par des experts engagés. Explorez et challengez collectivement vos choix stratégiques sur la Cyber en 2026.
Team Leaders, workshops, pitch d'experts, diner débat : un programme à ne pas manquer !
Description
L’année 2026 marque-t-elle le point de rupture où les métiers, armés d'outils IA en cloud (Shadow AI), prennent définitivement l'ascendant sur la DSI ? Entre agilité débridée, paralysie des utilisateurs et nouvelles failles imprévisibles, le défi pour la sécurité de l'information est colossal.
Le 17 novembre prochain, participez à l’Excellence Sprint Cyber avec Alliancy et identifiez les 10 actions prioritaires pour bâtir une stratégie de défense capable de contrer ces menaces de nouvelle génération.
L’objectif ? Ne plus être perçu comme un frein, mais comme le partenaire stratégique capable d'incarner les nouveaux risques et de guider l'agilité métier sans couper les ailes de l'innovation.
Au programme :
IA vs Shadow AI : Comment les CISO et RSSI peuvent-ils mieux peser sur les enjeux de transformation IA ?
Gouvernance et Risques : Quelles pratiques et choix organisationnels fonctionnent pour empêcher la démultiplication des risques IA métiers ?
Outils et Influence : Quels sont les outils et méthodes du marché qui renforcent l’influence interne des experts cyber ?
Échanges sans langue de bois : Workshops de co-construction entre pairs, suivis d’un dîner de débriefing stratégique.
Une soirée exclusive avec vos pairs et experts
Lors de cette session, des CISO de grands groupes et des experts du marché challengeront vos convictions et vous partageront leurs réalités opérationnelles aux côtés de notre Ecosystem Advisor Michel Juvin (ancien global CISO de Chanel) lors de 2 workshops.
À partir d'une note d'analyse stratégique exclusive du pôle Études et Action d'Alliancy, deux ateliers collaboratifs permettront de définir une feuille de route commune face à l'urgence de l'IA offensive.
5 raisons de participer
Une session de travail approfondie entre pairs, sans discours commercial, centrée sur vos enjeux opérationnels et managériaux.
La mise en perspective de votre feuille de route grâce aux retours d'expériences concrets d'autres CISO et RSSI.
Un accès direct aux spécialistes du marché qui vous aideront à transformer votre propre métier d’expert cyber.
Post-événement, recevez les 10 points clés de chaque atelier ainsi que la note stratégique d'Alliancy pour appuyer votre position interne.
Repartez avec des leviers d'action clairs et activables en plus d'un réseau d'experts cyber pour vous accompagner.