Un nouveau leadership cyber : comment mieux accompagner les métiers face aux risques IA ?

L’année 2026 marque-t-elle le point de rupture où les métiers, armés d'outils IA en cloud (Shadow AI), prennent définitivement l'ascendant sur la DSI ? Entre agilité débridée, paralysie des utilisateurs et nouvelles failles imprévisibles, le défi pour la sécurité de l'information est colossal.

Le 17 novembre prochain, participez à l’Excellence Sprint Cyber avec Alliancy et identifiez les 10 actions prioritaires pour bâtir une stratégie de défense capable de contrer ces menaces de nouvelle génération.

L’objectif ? Ne plus être perçu comme un frein, mais comme le partenaire stratégique capable d'incarner les nouveaux risques et de guider l'agilité métier sans couper les ailes de l'innovation.

Au programme :

IA vs Shadow AI : Comment les CISO et RSSI peuvent-ils mieux peser sur les enjeux de transformation IA ?

Gouvernance et Risques : Quelles pratiques et choix organisationnels fonctionnent pour empêcher la démultiplication des risques IA métiers ?

Outils et Influence : Quels sont les outils et méthodes du marché qui renforcent l’influence interne des experts cyber ?

Échanges sans langue de bois : Workshops de co-construction entre pairs, suivis d’un dîner de débriefing stratégique.

Une soirée exclusive avec vos pairs et experts

Lors de cette session, des CISO de grands groupes et des experts du marché challengeront vos convictions et vous partageront leurs réalités opérationnelles aux côtés de notre Ecosystem Advisor Michel Juvin (ancien global CISO de Chanel) lors de 2 workshops.

À partir d'une note d'analyse stratégique exclusive du pôle Études et Action d'Alliancy, deux ateliers collaboratifs permettront de définir une feuille de route commune face à l'urgence de l'IA offensive.

5 raisons de participer

Une session de travail approfondie entre pairs, sans discours commercial, centrée sur vos enjeux opérationnels et managériaux.

La mise en perspective de votre feuille de route grâce aux retours d'expériences concrets d'autres CISO et RSSI.

Un accès direct aux spécialistes du marché qui vous aideront à transformer votre propre métier d’expert cyber.

Post-événement, recevez les 10 points clés de chaque atelier ainsi que la note stratégique d'Alliancy pour appuyer votre position interne.

Repartez avec des leviers d'action clairs et activables en plus d'un réseau d'experts cyber pour vous accompagner.

🎟️ Inscriptions ouvertes !

📍Informations pratiques

Mardi 17 novembre 2026

18h - 22h30

Paris - Plus d'informations lors de la confirmation d'inscription

Vers l’excellence opérationnelle

Un format unique pour activer des décisions entre pairs porté par un Ecosytem Advisor d’Alliancy et co-animé par 4 teams leaders experts du sujet.

Impliqués dans l’animation de la communauté Alliancy, en tant que référents métier les teams leaders sont porteurs d’une problématique clé qu'ils évoqueront en co-animant les ateliers avec les participants. A l’issue de ces 2 sessions de travail, ces experts restitueront en plénière les idées clés qui en seront ressorties pour les partager avec l’ensemble des participants de la soirée, décideurs IT et partenaires sponsors.



Un programme clé

2 ateliers, 1 diner pour créer des connexions efficaces et identifier des solutions entre décideurs et offreurs en lien avec des sujets IA, Data, Cyber sécurité ou IT.

A chaque session : 40 décideurs​ & 4 offreurs​

▪️Sprint de décideurs

▪️Pitch des acteurs de l’offre

▪️Co-construction : besoins & services

Vos contacts

Audrey LANDI,

Ecosystem Manager, en charge de l'événement

[email protected]