Rendez-vous du 16 au19 novembre 2026, au Couvent des Jacobins à Rennes, pour la 11e édition de l'European Cyber Week dont Alliancy est partenaire !

Maîtriser, accélérer, résister : trois impératifs pour préserver notre liberté d’action et construire

une autonomie stratégique française et européenne durable.

Pendant quatre jours, l’ECW réunit les acteurs français et européens de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle de défense. Industriels, chercheurs, startups, institutions, acteurs civils et militaires y confrontent leurs expertises et leurs approches autour d’un même enjeu : renforcer notre autonomie stratégique et préparer les capacités cyber et IA de demain.



European Cyber Week – Rennes

À l'occasion de l'European Cyber Week, Alliancy, partenaire de l'événement, animera une table ronde consacrée à l'émergence et au développement de champions européens dans les secteurs du numérique et de la cybersécurité.

Peut-on réellement parler d'autonomie stratégique lorsque nos infrastructures, nos données et nos technologies reposent encore largement sur des solutions extra-européennes ?

Cloud, cybersécurité, technologies critiques, capacités industrielles : malgré des compétences reconnues et un écosystème technologique dynamique, l'Europe reste fortement dépendante d'acteurs internationaux sur des briques essentielles de son autonomie stratégique. Dans un contexte de compétition technologique mondiale accrue, la question de la souveraineté européenne ne peut plus se limiter aux ambitions réglementaires ou aux déclarations d'intention. Elle suppose de renforcer les capacités industrielles, de soutenir les entreprises européennes et de faire émerger des acteurs capables de rivaliser à l'échelle internationale.

Comment réduire ces dépendances ? Quels leviers mobiliser pour faire grandir les champions européens ? Comment mieux identifier, soutenir et protéger les entreprises et les technologies stratégiques ?

Animée par Sylvain Fievet, directeur d'Alliancy, cette table ronde réunira des représentants de plusieurs acteurs majeurs de l'écosystème numérique et cyber européen. À travers leurs expériences et leurs perspectives, les échanges permettront d'aborder les conditions concrètes de développement de solutions européennes compétitives : structuration de l'écosystème industriel, valorisation des expertises, développement des talents, visibilité des offres et connaissance des capacités critiques.

L'objectif : dépasser le seul discours sur la souveraineté pour identifier les initiatives, les coopérations et les leviers d'action permettant à l'Europe de consolider ses positions technologiques et de faire émerger ses propres champions.

Intervenants :

Pierre Guiho — Orange Cyberdefense

Caroline Morenas — S3NS

Nicolas Dubée — ChapsVision

Guillemette Jahn — Sopra Steria

Matthieu Blondeau — Opsci.ai

Informations pratiques

Date : mardi 17 novembre 2026

Horaire : 10h30 – 11h30

Événement : European Cyber Week

Lieu : Rennes

Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur le site officiel de l'European Cyber Week : https://www.european-cyber-week.eu/