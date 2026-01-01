Salon des Maires 2026 : l'Audace locale au service de la transformation des territoires

Du 24 au 26 novembre 2026, le Salon des Maires et des Collectivités Locales donne rendez-vous aux élus, décideurs territoriaux et entreprises à Paris Expo Porte de Versailles. Placée sous la signature « L'audace est locale », cette nouvelle édition met à l'honneur les initiatives, les innovations et les coopérations qui permettent aux collectivités de relever leurs défis et de construire les territoires de demain. Le numérique y occupe une place stratégique, comme levier de transformation de l'action publique et d'amélioration des services aux citoyens.

2026 : un nouveau mandat, de nouvelles ambitions pour les territoires

L'édition 2026 du Salon des Maires et des Collectivités Locales s'inscrit dans un contexte particulier : celui de l'ouverture d'un nouveau mandat municipal. Pour les équipes nouvellement élues, les prochains mois seront déterminants pour définir leurs priorités, engager leurs projets et identifier les partenaires qui les accompagneront dans leur réalisation.

Face aux contraintes budgétaires, aux transitions environnementales, démographiques et aux attentes croissantes des citoyens, les collectivités doivent conjuguer ambition, efficacité et capacité d'action.

C'est tout le sens de la thématique 2026 : « L'audace est locale ».

Cette ambition célèbre la capacité des territoires à inventer de nouvelles réponses, à expérimenter des solutions et à réinventer les modèles existants. Elle valorise une innovation ancrée dans les réalités locales, portée par la coopération entre élus, agents territoriaux, entreprises et acteurs de l'écosystème public.

Le numérique, un levier essentiel de l'audace locale

À l'heure où les collectivités cherchent à moderniser leurs organisations et à améliorer la qualité des services publics, la transformation numérique constitue un enjeu majeur du nouveau mandat.

L'enjeu n'est plus seulement de digitaliser les services, mais de développer un numérique utile, sobre, souverain et accessible, capable de répondre aux besoins opérationnels des collectivités et de produire des bénéfices tangibles pour les habitants.

Intelligence artificielle, cybersécurité, souveraineté des données, automatisation des processus, plateformes de services publics, outils de pilotage et territoires intelligents : autant de sujets qui seront au cœur des échanges entre décideurs publics et acteurs technologiques.

L'édition 2026 accordera ainsi une place importante aux grandes transformations numériques des territoires, autour de plusieurs priorités :

Intelligence artificielle et valorisation des données : accompagner la décision publique, optimiser la gestion des ressources, automatiser certaines tâches et améliorer la performance des services territoriaux.

Cybersécurité et souveraineté numérique : renforcer la protection des systèmes d'information, sécuriser les données publiques et garantir la continuité des services essentiels.

Modernisation de l'administration et des services publics : simplifier les démarches, développer les services en ligne et faciliter le travail collaboratif des agents.

Territoires intelligents et connectivité : mobiliser les infrastructures et les technologies numériques pour améliorer la gestion des équipements, des mobilités, de l'énergie et des services urbains.

Numérique responsable et inclusif : concilier innovation, sobriété environnementale, accessibilité et inclusion de tous les publics.

Accompagnement des transformations : développer les compétences numériques des équipes et faciliter l'appropriation des nouveaux outils.

Cette approche traduit une conviction forte : la valeur du numérique se mesure avant tout à son utilité pour les territoires, les agents publics et les citoyens.

Un salon pour connecter les besoins des collectivités aux solutions des entreprises

Au-delà de l’exposition de solutions technologiques, le salon favorise le dialogue entre acteurs publics et privés pour identifier des usages concrets, partager les bonnes pratiques et faire émerger de nouvelles coopérations.

Les entreprises du numérique pourront y rencontrer les élus, directions générales, directions des systèmes d'information, directions métiers et responsables de projets territoriaux, au moment où se dessinent les nouvelles stratégies d'investissement et de transformation des collectivités.

La programmation proposera notamment des espaces de débats et de réflexion, des présentations de solutions et des formats consacrés à l'innovation territoriale. L'Atmosphère « Numérique utile, sobre et souverain » constituera un cadre privilégié pour explorer les réponses aux grands enjeux de la transformation numérique publique.

Les espaces expérientiels « Vis ta Ville », notamment la Mairie connectée permettront également d'appréhender les innovations à travers des usages concrets, des expérimentations et démonstrations.

Trois jours pour transformer l'innovation en action

Avec 65 000 visiteurs et 1 380 exposants en 2025, le Salon des Maires et des Collectivités Locales constitue le rendez-vous national incontournable des décideurs territoriaux et de leurs partenaires.

Organisé concomitamment au Congrès des Maires et des Présidents d'Intercommunalité, il constitue une occasion privilégiée de rapprocher les besoins des collectivités des expertises et innovations proposées par les entreprises.

Du 24 au 26 novembre 2026, au Pavillon 7 de Paris Expo Porte de Versailles, l'Audace locale donnera rendez-vous à celles et ceux qui souhaitent faire du numérique un moteur de transformation concrète, responsable et durable des territoires.