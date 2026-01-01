FOST Paris 2026 : trois jours au cœur de l'écosystème technologique international

Du 1er au 3 décembre 2026, le CNIT Forest accueillera FOST Paris (Future of Software Technologies), un grand rendez-vous international consacré aux évolutions des technologies logicielles et aux transformations numériques.

Présent dans plusieurs grandes métropoles internationales, notamment à Singapour, New York, Amsterdam, Munich, Londres et Toronto, FOST rassemble les communautés technologiques du monde entier autour des grandes mutations du secteur.

Sa particularité : réunir 29 conférences et événements partenaires sous un même toit, avec plus de 10 000 participants, 3 000 entreprises, 500 intervenants et plus de 500 sessions annoncées. Intelligence artificielle générative et agentique, API, cloud, cybersécurité, souveraineté numérique, open source et numérique responsable : autant de sujets qui seront au cœur des échanges.

Pendant trois jours, dirigeants, DSI, CTO, développeurs, architectes, experts et acteurs de l'innovation pourront assister à des conférences, découvrir des retours d'expérience concrets, participer à des ateliers et échanger avec les professionnels qui façonnent les technologies de demain.

Un événement d'envergure internationale qui offre une occasion privilégiée de croiser les expertises, de découvrir les dernières tendances et de réfléchir aux grands enjeux de l'indépendance et de la résilience des écosystèmes numériques.

Alliancy interviendra le 3 décembre 2026 pour prendre part à ce rendez-vous et contribuer aux échanges autour des transformations du numérique.