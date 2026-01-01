[Atelier & dîner] Pas d'IA agentique de confiance sans contenu, contexte et gouvernance

Une connaissance dispersée

L'IA agentique est entrée dans toutes les feuilles de route des entreprises et administrations. Mais un agent ne vaut que par ce qu'il sait de l'organisation : ses procédures, ses contrats, ses dossiers, ses rapports d'intervention, ses échanges avec les clients voire entre collaborateurs.

Or cette connaissance réside pour l'essentiel dans des contenus non structurés, dispersés entre GED, SharePoint, Teams, partages réseau, applicatifs métier et archives.

L'angle mort des stratégies data

Longtemps restés hors du radar des stratégies data, plutôt centrées sur les données structurées (ERP, CRM, PLM, Scada…), ces contenus constituent une fondation indispensable de l'IA : ils détiennent le contexte des données structurées, sans lequel l'IA peut répondre à côté.

Versions contradictoires, documents obsolètes, vocabulaire métier ignoré, droits d'accès mal hérités : c'est là aussi que se jouent la fiabilité, la conformité et le passage à l'échelle de l'IA.

Conjuguer données et contenus

Aujourd'hui, la plupart des organisations abordent encore l'IA sous l'angle de la donnée. L'enjeu est désormais de conjuguer cette approche avec la gestion du contenu d'entreprise.

Il ne s'agit plus seulement de déplacer et de préparer l'information pour l'IA, mais aussi de permettre aux agents d'exploiter les contenus là où ils résident déjà, en préservant leur contexte métier, leur gouvernance, leurs droits d'accès et leur lien avec les processus opérationnels.

Pas d'IA agentique de confiance sans contenu, contexte et gouvernance.

L'atelier

Autour de la table, une dizaine de CDO et de DSI confrontent leurs pratiques, leurs échecs et leurs convictions.

Cet atelier « Défis d'un nouveau monde » est organisé par Alliancy en partenariat avec Hyland. À partir d'une note d'analyse préparée en amont par le pôle Études d'Alliancy, les échanges lors de cette rencontre viseront à faire ressortir les témoignages et les questionnements des participants.

Les questions au cœur de l'atelier

Vos contenus sont-ils prêts à servir de contexte à l'IA ?

Faut-il déplacer les contenus vers l'IA, ou amener l'IA là où ils résident, avec leur contexte et leurs droits d'accès ?

CDO, CIO, métiers : comment en faire un levier de leadership transverse plutôt qu'un chantier de plus ?

Par quels cas d'usage commencer, et sur quels indicateurs la direction générale jugera-t-elle le résultat ?

Informations pratiques

Mercredi 2 décembre 2026 – 19h00 à 22h30

Alliancy, Paris 2e