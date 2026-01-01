Digital Resilience Europe 2026

Les 2 et 3 décembre 2026, au CNIT La Défense, Digital Resilience Europe réunira décideurs, ingénieurs et acteurs de l’open source autour d’un enjeu commun : renforcer la capacité de l’Europe à maîtriser son avenir numérique. Des puces au cloud, de l’intelligence artificielle aux outils du quotidien, le sommet explorera des pistes concrètes pour réduire les dépendances et construire un socle technologique européen ouvert, interopérable et résilient.

Alliancy partenaire de l'événement présentera le 3 décembre ses travaux du do tank « maîtrise des dépendances » avec Alain Nguyen et Djilali Kies, Ecosystem Advisors ALliancy.





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