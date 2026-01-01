LA SOIRÉE DES DSI DÉTERMINÉS FACE AUX DÉPENDANCES TECHNOLOGIQUES

Dépendances technologiques : la soirée des DSI qui reprennent la main

Les dépendances technologiques ne sont plus un sujet de veille : elles pèsent sur vos budgets à chaque échéance contractuelle, sur votre continuité de service et sur votre exposition juridique. L’IA ajoute une nouvelle couche de verrous.

Le 7 décembre 2026, Alliancy réunit le temps d’une soirée une quarantaine de DSI et de responsables IT pour une « Masterclass » sur la maîtrise des dépendances : des praticiens qui ont vécu ces décisions partagent ce qui a fonctionné, ce qui a coûté et ce qu’ils feraient autrement. Une soirée conçue par des DSI pour des DSI.

Une soirée pensée par des DSI pour des DSI :

La feuille de route du Do Tank Maîtrise des dépendances, restituée par ceux qui l’ont construite : convaincre son Comex, transformer ses achats, piloter sa trajectoire de sortie ou de diversification.

Des méthodes applicables dès lundi, portées par les Ecosystem Advisors d’Alliancy, anciens DSI et experts : achats, contrats, communs numériques, dépendances IA.

Des retours d’expérience de DSI qui ont engagé leur trajectoire : ce qu’ils ont fait, ce que cela a coûté, ce que cela a rapporté.

Des échanges directs avec vos pairs, des experts et les acteurs porteurs d’alternatives françaises et européennes

Le programme de la soirée

18h45 - Accueil

19h15 - « Keynote » d’ouverture : Restitution du Do Tank Alliancy, par Sylvain Fievet, Alain Nguyen et Djilali Kiès

19h45 - La « Keynote » des Ecosystem Advisors d’Alliancy: trois regards d’experts différents sur les achats, les contrats et la réversibilité, et les communs numériques.

20h15 - Table ronde : retours d’expérience de DSI à DSI (intervenants annoncés prochainement)

20h45 - Maîtriser ses dépendances à l’ère de l’IA, par Alliancy & Sia Partners.

21h00 - Cocktail dînatoire & pitch : rencontrez vos pairs et nos experts de manière privilégiée ; présentation des porteurs d’alternatives membres de la coalition du Do Tank Alliancy

Une soirée en partenariat avec Sia Partners.

Alliancy et Sia Partners conjuguent leurs forces avec le lancement du Do Tank « Maîtrise des Dépendances à l’air de l’IA » : l’expérience des praticiens de l’écosystème Alliancy, anciens DSI qui ont vécu ces arbitrages pour mieux maîtriser leurs dépendances, et l’expertise transversale et transectorielle de Sia Partners sur la transformation et l’IA pour comprendre, anticiper et accompagner les nouvelles dépendances que l’IA impose aux organisations.

Avec la participation des membres du Do Tank Alliancy : Convertigo, Docaposte, Elée, Métapolis, Simplicité, Thésée Datacenter, T-Systems France.



Une quarantaine de places, réservées aux DSI et à leurs équipes

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