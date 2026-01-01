8ᵉ Congrès national des Élus au Numérique

Alliancy est partenaire de cette 8ème édition du congrès des Elus au Numérique.

Sylvain Fievet CEO Alliancy animera la table ronde : Comment passer d’un numérique subi à un numérique choisi ?

au côté de : Mathieu VIDAL Président de Villes Internet, Jean-Philippe GAUTRAIS Maire de Fontenay-sous-Bois et Jean-Luc DUPONT Président de la FNCCR

"Comment passer d’un numérique subi à un numérique choisi ?"

Les collectivités locales sont aujourd’hui plongées dans un environnement numérique foisonnant, instable, et souvent opaque. Structures et services de l’État, plateformes, données, intelligence artificielle, cybersécurité, services en ligne : l’écosystème numérique ne cesse de s’étendre, tout en complexifiant les conditions de l’action publique locale. Pourtant une illusion persiste encore trop souvent : croire que l'acquisition d’outils ou la modernisation technique suffisent à produire une politique publique numérique.

Croire qu’acheter un outil suffit à produire une politique publique est une erreur structurelle ; l’enjeu réel est celui de la capacité à décider, à piloter, à mutualiser et à évaluer.