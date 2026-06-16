À propos



Spécialiste de l’intelligence marché du B2B français, Nomination aide les entreprises à mesurer, conquérir et développer leur marché auprès des organisations de plus de 50 salariés en France. Son référentiel data propriétaire, vérifié et structuré relie comptes, groupes, filiales, décideurs clés et mouvements pour donner aux équipes une vision précise de leur potentiel commercial.



Dès que les organisations grandissent, leurs structures et leurs circuits de décision deviennent plus difficiles à lire. Nomination transforme cette complexité en une connaissance exploitable : quels comptes cibler, quels interlocuteurs contacter et quelles opportunités développer chez les clients existants. Accessible depuis sa plateforme, le CRM ou les assistants IA via un connecteur MCP, ce référentiel constitue un socle commun pour piloter la croissance commerciale.



Pourquoi c’est un partenaire clé pour les lecteurs d’Alliancy ?



Une mesure concrète du marché adressable : Pour les acteurs du numérique, identifier les entreprises éligibles à leur offre permet de quantifier leur potentiel réel. Nomination aide à mesurer la pénétration actuelle, à évaluer le potentiel de conquête restant et à identifier les segments sur lesquels concentrer les investissements commerciaux et marketing.



Un ciblage plus pertinent, du marketing à la vente : Une connaissance précise des entreprises, de leurs structures et de leurs décideurs permet d’affiner les audiences et d’adapter les messages. Les équipes commerciales disposent de listes directement exploitables pour approcher les comptes qui ressemblent à leurs meilleurs clients, avec des interlocuteurs identifiés et des coordonnées vérifiées.



Une vision des clients qui ouvre de nouvelles opportunités : Filiales, établissements, business units ou nouveaux décideurs : la cartographie des organisations aide les gestionnaires de comptes à identifier les opportunités encore inexploitées. L’enjeu est de développer leur présence chez leurs clients en comprenant l’ensemble du compte.



Un CRM qui suit les évolutions du marché : Départs, changements de fonction et réorganisations peuvent rapidement rendre la donnée commerciale obsolète. Nomination permet de détecter ces mouvements et d’automatiser les mises à jour pour préserver la pertinence des campagnes et l’efficacité de la prospection.



Chiffres & Repères



Origine : Entreprise française créée en 2002 par Serge Papo.



Marché adressé : Les organisations de plus de 50 salariés en France.



Envergure : 450 000 décideurs et 100 000 entreprises référencés, selon les chiffres publiés par Nomination.



Positionnement : Un référentiel d’intelligence marché B2B pour prioriser les comptes, comprendre les organisations et soutenir la croissance commerciale.