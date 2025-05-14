Personnes

Photo de profil

Véronique Torner

Présidente de Numeum, dirigeante de Alter Way

Numeum : faire gagner « l’équipe de France du numérique »

18 mois après avoir été élue à la présidence de Numeum, Véronique Torner dresse le bilan de son action à la tête de la première organisation des professionnels du numérique en France.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.