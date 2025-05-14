E-mail
18 février 2026
Elastic : le meilleur du Search au service de la démocratisation de l’IA
À une époque où les données croissent de façon exponentielle et où les limites de l’IA sont sans cesse repoussées, Elastic fait entrer le search dans une nouvelle ère en fusionnant le meilleur de la recherche et de l’intelligence artificielle. C’est ce que nous appelons Search AI.
Equipe
Marc Abehassera
Regional Vice-President | Elastic
