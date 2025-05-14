Dernières publications

L’open source d’entreprise : la troisième voie pour une autonomie stratégique

A condition d’éviter certains écueils, l’open source doit tenir une place de choix pour construire la maîtrise stratégique des organisations sur le numérique, analyse Red Hat dans le cadre de sa participation au Do Tank Alliancy « Dépendances technologiques et libertés d’action »

Equipe

Rémy Mandon

France Country Manager | Red Hat
Thierry Bertucat

Head of Marketing France | Red Hat
