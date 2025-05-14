Dernières publications

Comment les transformations du réseau et de la sécurité alimentent l'essor du SASE ?

Aujourd'hui, le monde du travail ne se limite plus aux bureaux et aux datacenters physiques. Par conséquent, les équipes informatique et sécurité doivent repenser leur approche de l'accès et de la sécurité. C'est là qu'intervient le Secure Access Service Edge (SASE), une architecture qui fusionne les services réseau et sécurité au sein d'une plateforme unifiée, disponible dans le cloud.
Adrien Merveille, expert Cybersécurité chez Check Point Software

[Tribune] Hacktivisme ou cyber opérations étatiques ? Vers une nouvelle ère de la cyberguerre

Adrien Merveille observe combien l’écosystème de l’hacktivisme cyber a évolué depuis un an et constate les frontières de plus en plus ténues entre l’hacktivisme et les attaques malveillantes pilotées par les Etats. Il souligne comment, entre vrais dégâts et « coups de com », il devient difficile, et deviendra encore plus difficile demain, de distinguer de groupes d’attaquants aux objectifs étatiques cachés, beaucoup moins éthiques ceux-là, et qui touchent les entreprises en tout premier lieu.
Adrien Merveille, expert Cybersécurité chez Check Point Software

[Tribune] La réalité des ransomwares pour les petites et moyennes entreprises

Adrien Merveille, expert Cybersécurité chez Check Point Software, estime que l’attaque par rançongiciel est une menace omniprésente
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.