Dernières publications
Comment les transformations du réseau et de la sécurité alimentent l'essor du SASE ?
Aujourd'hui, le monde du travail ne se limite plus aux bureaux et aux datacenters physiques. Par conséquent, les équipes informatique et sécurité doivent repenser leur approche de l'accès et de la sécurité. C'est là qu'intervient le Secure Access Service Edge (SASE), une architecture qui fusionne les services réseau et sécurité au sein d'une plateforme unifiée, disponible dans le cloud.
[Tribune] Hacktivisme ou cyber opérations étatiques ? Vers une nouvelle ère de la cyberguerre
Adrien Merveille observe combien l’écosystème de l’hacktivisme cyber a évolué depuis un an et constate les frontières de plus en plus ténues entre l’hacktivisme et les attaques malveillantes pilotées par les Etats. Il souligne comment, entre vrais dégâts et « coups de com », il devient difficile, et deviendra encore plus difficile demain, de distinguer de groupes d’attaquants aux objectifs étatiques cachés, beaucoup moins éthiques ceux-là, et qui touchent les entreprises en tout premier lieu.