Dernières publications
[Tribune] 2023 sera-t-elle une année décisive pour l’adoption massive du mode de travail hybride ?
Certaines organisations préfèrent réinstaurer le présentiel au risque de provoquer la frustration des collaborateurs quand d’autres préfèrent opter pour un modèle flexible, quitte à revoir leur approche organisationnelle pour que la collaboration, l’innovation et la productivité n’en pâtissent pas. Stéphane Padique, Digital Workspace Solution Engineering Manager, VMware France & Espagne, nous livre son analyse.
La confiance, le nouveau paradigme des entreprises à l’ère du numérique
Stéphane Padique, Solutions Engineering Manager Espace de Travail Numérique, VMware France, revient sur le port du masque obligatoire, rotation des équipes, respect des distances réglementaires… De nombreux salariés étaient loin d’envisager cette nouvelle norme quand ils rêvaient d’un retour au bureau après des mois de confinement.