Biais cognitifs et social engineering : comment rendre les utilisateurs moins vulnérables aux menaces en matière de cybersécurité ?

Le numérique fait aujourd’hui pleinement partie de nos vies avec autant d’usages que d’utilisateurs ou de contextes d’utilisation. La compréhension de l'être humain et la manière dont il interagit avec les données personnelles et les données de l'entreprise doivent ainsi être considérées comme des paramètres clés des stratégies de protection des utilisateurs.