Dernières publications

Alternatives à VMware : de nombreuses solutions existent !

Accepter les changements contractuels et les hausses tarifaires imposés par Broadcom n’est pas une fatalité. Il existe plusieurs technologies pour substituer vSphere, tant chez les éditeurs commerciaux que du côté de l’open source.
Les entreprises en panne de stratégie de décarbonation

Les chiffres de la dernière étude de BCG / CO2 AI sont accablants : seulement 9% des entreprises sont capables de mesurer leur empreinte environnementale et 11% parviennent à réduire leurs émissions en accord avec leurs promesses. L’IA leur permettra-t-elle de renverser la vapeur ?
Raphaël Viard cloud sncf

Raphael Viard (SNCF) « Notre objectif n’est pas d’aller vers le 100% cloud public, mais de privilégier un modèle hybride. »

Alors que le groupe SNCF mène une ambitieuse stratégie de transformation numérique, Raphael Viard, Chief Transformation Officer & Chief Technology Officer, doit moderniser le socle numérique qui porte cette stratégie. Un véritable défi lorsqu’il faut jongler entre cloud, IoT, big data et applications legacy.
Faurecia - 5 recettes dsi innovant

Cinq recettes pour une DSI innovante

À l’heure où toutes les grandes entreprises ont engagé leur transformation numérique, la DSI immobilisée par le poids de l’existant doit se réinventer. Précisément 80 % du budget de la DSI est consacré au seul bon fonctionnement des infrastructures IT.
Diapo (Une)

20 start-up qui font bouger l'industrie

Objets connectés, impression 3D, big data ou réalité augmentée… de multiples start-up se développent sur ces créneaux en forte croissance. Objectif : aider nos entreprises à passer le cap de la « nouvelle » révolution industrielle. Découverte en images.
Parrot-Bebop-Drone-UNE

Les outils pointus séduisent les PME

Sur des marchés globalisés, les PME doivent non seulement innover dans leurs produits, mais aussi sur la manière de les concevoir. Exemples.
Le numérique pour concevoir l’A350

Pratiques - Le numérique pour concevoir l’A350

Concevoir un produit de plus en plus complexe, avec une concurrence qui impose de raccourcir le cycle de développement et d’avoir recours massivement à la sous-traitance, tels ont été les enjeux du programme A350 pour Airbus.
