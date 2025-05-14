Les entreprises en panne de stratégie de décarbonation

Les chiffres de la dernière étude de BCG / CO2 AI sont accablants : seulement 9% des entreprises sont capables de mesurer leur empreinte environnementale et 11% parviennent à réduire leurs émissions en accord avec leurs promesses. L’IA leur permettra-t-elle de renverser la vapeur ?