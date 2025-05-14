Quels points doivent être portés à l’attention du Comex pour adopter l’IA en toute sécurité ?

Les chatbots tels que ChatGPT ont incité les fournisseurs informatiques à mettre à niveau leurs propres systèmes en conséquence. Mais comment utiliser ces puissants modules d’IA sans ouvrir des portes dérobées qui permettraient à des informations sensibles de se retrouver dans des machines d’apprentissage externes ?