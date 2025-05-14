[Tribune] Trouver un terrain d'entente entre les baby-boomers, les millenials et la génération Z malgré leurs différences insurmontables

Felizitas Lichtenberg, Global Head of Diversity & Inclusion chez SumUp prodigue des conseils pour aider les entreprises à concilier les différences prétendument irréconciliables entre les "boomers", les "millennials" et la "génération Z".