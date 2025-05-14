Dernières publications

Les baby-boomers les millenials et la génération Z

[Tribune] Trouver un terrain d'entente entre les baby-boomers, les millenials et la génération Z malgré leurs différences insurmontables

Felizitas Lichtenberg, Global Head of Diversity & Inclusion chez SumUp prodigue des conseils pour aider les entreprises à concilier les différences prétendument irréconciliables entre les "boomers", les "millennials" et la "génération Z".
Felizitas Lichtenberg Global Head of Diversity Inclusion chez SumUp

[Tribune] Trois conseils pour aider les équipes de direction à créer un environnement de travail et un management plus inclusif

Felizitas Lichtenberg, Global Head of Diversity & Inclusion chez SumUp nous livre trois conseils pour aider les managers à rendre leur environnement de travail plus divers et inclusif.
