Plan de transformation : comment éviter de se mettre tout le monde à dos ?
[Chronique de Tao Tank©] Cette usine métallurgique fabriquant des aciers spéciaux est l’une des moins performantes de son Groupe. En désespoir de cause, son Directeur met au point, avec le Responsable de production et le DRH, un plan de la dernière chance : donner plus de responsabilités et d’autonomie aux équipes de production.
Connaissez-vous (vraiment) votre culture d’entreprise ?
[Chronique de Tao Tank©] Cinquième facteur clef de succès : prendre en compte la culture réelle de l’entreprise. Le cas ? Un grand groupe du CAC 40 fait appel, via son DRH, à un consultant pour faire évoluer sa culture d’entreprise en vue d’investir les pays émergents.
Révolution organisationnelle : une symphonie pour violon solo
[Chronique de Tao Tank©] - Dans cette entreprise de services comportant 2 000 personnes, le DRH a été recruté pour une prise effective de poste le 2 janvier. Ca sonne bien, cette date ! C’est propre comme début ! Mais pendant le mois de décembre, il étudie les dossiers et vient prendre la température de son équipe.
Un directeur de la recherche et de l’innovation qui fait l’hélicoptère
[Chronique de Tao Tank©] Critère de succès numéro 3 : combiner les approches stratégiques avec la prise en compte des réalités de terrain, que les dirigeants vont côtoyer directement, préférant passer de longues heures dans un même lieu pour « sentir le réel » que des moments fugaces et convenus dans de multiples lieux. C’est ce que nous appelons « faire l’hélicoptère ».
Changer ensemble ou se changer soi-même ?
[Chronique de Tao Tank©] - Facteur clef de succès : impliquer tous les acteurs locaux dans un nouveau projet est indispensable pour aboutir à un résultat plus global. Pour illustrer un facteur clé de succès de la transformation d’une entreprise, intéressons-nous à la mise en place d’une nouvelle entité, au sein d’un grand groupe français comportant plusieurs divisions indépendantes toutes concernées par des produits à haute technologie.
Perdre du temps pour en gagner
[Chronique de Tao Tank©] - Premier facteur clef de succès : mener des pré projets en mouvement, réversibles et participatifs. Ce premier cas relate l’aventure numérique d’une chaine de franchise d’environ deux cents magasins. L’équipe du Siège comporte une Direction commerciale qui négocie les conditions commerciales, construit et anime l’offre pour les magasins, la communication, les actions promotionnelles.