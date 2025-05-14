Digital Workplace : levier de transformations des entreprises ?

Les modèles d’entreprise sont en pleine mutation et la digital workplace constitue un levier capital de cette transformation. Elle pose les bases de nouveaux usages métier plus collaboratifs qui bousculent les rôles et postures des managers. Si la DSI et bien sûr les RH jouent un rôle majeur, la réussite de ce type de projet dépend non pas des questions techniques largement maîtrisées mais de la vision voulue par l’organisation elle-même.