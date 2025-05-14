Dernières publications
Big Data - Les parisiens de Bureau 14 lèvent 1 million de dollars avec Newfund
Bureau 14, éditeur de bases de données hautes performances, vient de boucler un tour de table d’un million de dollars auprès du fonds de capital développement Newfund.
Jean-Christophe Lecosse : « RFID Congress 2014 sera notre édition phare »
L’International RFID Congress aura lieu les 7 et 8 octobre à Marseille. Objectif 2014 : réaliser une édition spéciale « bilan » qui reviendra sur les progrès des technologies RFID et NFC dans le monde de l’industrie, de la santé mais aussi du commerce et des collectivités.
Portrait – Hervé Solus, l’entrepreneur qui veut changer la vie des chercheurs d’emploi
Hervé Solus a créé en février 2013 un site de recrutement original et géolocalisé : JobàProximité.
Salon i-Novia des nouvelles technologies & entrepreneurs : bientôt la fin des inscriptions
Le salon i-Novia apprend aux chefs d’entreprises du Grand Est à faire évoluer leur société dans un monde numérique et aux novices à la créer.
Pricing Assistant : « 3 mois après avoir remporté LeWeb, nous bouclions notre première levée de fonds »
Les inscriptions au concours de start-up qui aura lieu lors de LeWeb 2014 en décembre à Paris, sont ouvertes.
Energie : premier investissement pour le nouveau fonds de GDF Suez dédié à l’innovation
Début août, 33% des parts de l’entreprise bruxelloise Powerdale, spécialisée dans le contrôle énergétique et la mobilité électrique, ont été achetées par le fonds GDF Suez New Ventures du groupe GDF Suez.
Elisez vos sites préférés au concours les « Web Awards »
Le gestionnaire des noms de domaine en « .eu », EURid organise pour la première fois un concours en ligne, les Web Awards.
Cyber-sécurité - LogRhythm lève 40 millions de dollars afin de conquérir d’autres marchés
Fin Juillet, la société LogRhythm, spécialisée dans la Security Intelligence, a bouclé une nouvelle levée de fonds de 40 millions de dollars, majoritairement auprès de l’entreprise Riverwood Capital Partners.
Le cahier de vacances lepetitstartuper prépare les entrepreneurs à la rentrée
Myexperteam, la plateforme collaborative de conseils entre entrepreneurs, a lancé cet été un cahier de vacances, lepetitstartuper.
Crowdfunding : une dotation participative pour le Grand Prix Business Angels
Investessor, réseau de business angels, organise la deuxième édition du Grand Prix Business Angels de la Création.
E-commerce : 500 000 euros pour trouver le « drive » le moins cher
Le site TopDrive.fr vient de boucler un premier tour de table de 500 000 euros grâce au financement d’un réseau de Business Angels principalement spécialisé dans le domaine de l’agroalimentaire.
Dronotique : Airinov présentera son agridrone à l’événement "Vision of the future »
La start-up Airinov, spcécialisée dans le domaine des drones pour l’agriculture, participe du 19 au 29 aout, à la 3ème édition de l’événement privé « Vision of the future », organisé par le constructeur de matériel agricole Massey Ferguson.
Novancia met les Business Developers à l'honneur
Depuis mi-juillet, Novancia Business School Paris, secondée par son partenaire Viadeo, a lancé sa première édition du Prix du Business Developer.
Whisperies – d’une campagne sur Ulule à une première levée de fonds
Créée en décembre 2013 à Vichy, la start-up Whisperies n’ouvrira son catalogue qu’en octobre, mais multiplie déjà les opérations : obtention de la bourse French Tech, campagne de crowdfunding… Adeline Fradet, co-fondatrice de Whisperies, nous parle de cette aventure.
En 2014, les « Femmes de l’économie » font la part belle au numérique
Les inscriptions aux trophées des « Femmes de l’économie » prennent fin le 31 juillet prochain, laissant une dernière chance aux dirigeantes et cadres de participer.
Sunrise espère concurrencer Google Agenda en levant 6,6 millions de dollars
D’après le journal Le soir, la société belge Sunrise, qui édite une application de calendrier et un service e-mail, vient de lever 6,6 millions de dollars, après un premier tour de table totalisant 2,2 millions de dollars en juin 2013.
Business intelligence - Les lillois de ClicData lèvent 1 million de dollars
La start-up ClicData vient de boucler une levée de fonds d’1 million de dollars pour renforcer sa présence à l’international, mais également en France – son pays d’origine.
Fruitrouge prépare sa plateforme SaaS grâce à sa levée de fonds
L’entreprise parisienne Fruitrouge, spécialiste de la mode féminine, a bouclé une levée de fonds de 1,5 millions d’euros auprès du fonds d’investissement MG Kapinvest début juillet.
Robotique médicale - EndoControl est primé au Concours Mondial d’Innovation
La société EndoControl, spécialisée dans l’assistance robotique, est lauréate du Concours Mondial d’Innovation, partie intégrante de l’initiative « Innovation 2030 » présidée par Anne Lauvergeon.
L’École Polytechnique met à l’honneur ses chercheurs avec les jeudis de la recherche de l’X
L’École polytechnique voit grand avec ses « Jeudis de la recherche de l’X ».
Location - Année internationale pour Chambrealouer.com après une nouvelle levée de fonds
Le site de gestion de logement Chambrealouer.com sera accessible dans 4 nouveaux pays européens en 2014 grâce à un tour de table d’ 1 million d’euros.
MyJOBbyOpen, un salon virtuel pour l’emploi dans le numérique
Le premier « salon virtuel pour l’emploi dans le numérique » a attiré 650 candidats en juin dernier.
Nomination au CJD de Richard Thiriet (président) et Laurent Bazin (vice-président)
Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) France a accueilli début juillet, pour un mandat de 2 ans, son nouveau président, Richard Thiriet, et vice-président, Laurent Bazin, agés respectivement de 43 et 47 ans.
LED : Lucibel frappe un grand coup et s’introduit sur Alternext
La jeune entreprise Lucibel spécialisée dans les solutions d’éclairage LED lève plus de 17 millions d’euros.