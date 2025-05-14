Jean-Christophe Lecosse : « RFID Congress 2014 sera notre édition phare »

L’International RFID Congress aura lieu les 7 et 8 octobre à Marseille. Objectif 2014 : réaliser une édition spéciale « bilan » qui reviendra sur les progrès des technologies RFID et NFC dans le monde de l’industrie, de la santé mais aussi du commerce et des collectivités.