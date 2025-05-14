Dernières publications
Digital, ingénierie et BTP : Enjeu numérique et enjeux métiers, une interconnexion très forte
Le secteur du BTP et de l’ingénierie a toutes les chances de confirmer sa reprise en 2017. Après une hausse de 1,9% de volume en 2016, les prévisions sur 2017 s’élèvent à +3,4 % de croissance de l’activité bâtiment.
L'exploitation des sites industriels à l'heure de l'Industrie du Futur
Malgré la complexification des installations engendrée par l'Industrie du Futur, les industriels doivent conserver leur agilité, contrôler les coûts d'exploitation et assurer la sécurité des sites. Pour répondre à ce défi, il est essentiel d'adapter la gestion des flux d'informations à ce nouveau contexte.