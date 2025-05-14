Dernières publications

Damien ANDRIEU, Responsable Marketing Lascom AEC

Digital, ingénierie et BTP : Enjeu numérique et enjeux métiers, une interconnexion très forte

Le secteur du BTP et de l’ingénierie a toutes les chances de confirmer sa reprise en 2017. Après une hausse de 1,9% de volume en 2016, les prévisions sur 2017 s’élèvent à +3,4 % de croissance de l’activité bâtiment.
Damien ANDRIEU, Responsable Marketing Lascom AEC

L'exploitation des sites industriels à l'heure de l'Industrie du Futur

Malgré la complexification des installations engendrée par l'Industrie du Futur, les industriels doivent conserver leur agilité, contrôler les coûts d'exploitation et assurer la sécurité des sites. Pour répondre à ce défi, il est essentiel d'adapter la gestion des flux d'informations à ce nouveau contexte.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.