Digital, ingénierie et BTP : Enjeu numérique et enjeux métiers, une interconnexion très forte

Le secteur du BTP et de l’ingénierie a toutes les chances de confirmer sa reprise en 2017. Après une hausse de 1,9% de volume en 2016, les prévisions sur 2017 s’élèvent à +3,4 % de croissance de l’activité bâtiment.