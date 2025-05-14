Customer Success Management : 3 clés pour en faire un atout stratégique

Cela fait maintenant quelques années que la notion de Customer Success Manager (CS) fait son nid. Un métier en réinvention constante et qui prend de l'importance au sein des entreprises, particulièrement dans les nouvelles technologies.“En instantané, nous recensons 155 postes de Customer Success managers, directeurs et vice-présidents. 76% d'entre eux sont en poste dans le numérique (éditeurs et pure players) mais seuls 5% sont au Comex de leur entreprise" commente Serge Papo, Président et fondateur de Nomination.fr.