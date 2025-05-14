Dernières publications

IA générative_démarche au service des CIO

IA générative : une démarche au service des CIO pour ne pas manquer le rendez-vous

Évoluant vers toujours plus d'ingénierie, la réussite des projets d’IA générative repose sur les compétences des DSI, notamment dans leur phase de qualification. Les cas d’usage se multiplient, dans tous les départements de l’entreprise, avec des enjeux aigus, explique Dorian Vacher Senior Director GenAI Business Unit, chez Inetum Solutions.
