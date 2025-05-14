IA générative : une démarche au service des CIO pour ne pas manquer le rendez-vous

Évoluant vers toujours plus d’ingénierie, la réussite des projets d’intelligence artificielle (IA) générative repose sur les compétences des directions des systèmes d’information (DSI), notamment dans leur phase de qualification. Les cas d’usage se multiplient, dans tous les départements de l’entreprise, avec des enjeux aigus.