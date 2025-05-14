Dernières publications

Bertrand SERVARY, Directeur Général chez NetExplorer

[Tribune] Le tout inclus pour ma solution bureautique : bonne ou mauvaise idée ?

Avec la crise sanitaire, de nombreuses organisations ont été amenées à s’équiper d’outils numériques (partage de fichiers, stockage de données, travail collaboratif, visioconférence, etc.) pour permettre à leurs équipes, principalement en télétravail à cette période, une continuité de leur travail. Au vu de l’urgence de la situation, le choix des entreprises s’est porté sur des solutions « tout-en-un » à bas prix généralement hébergées par des fournisseurs américains. Mais ce choix peut comporter des risques.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.