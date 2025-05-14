Dernières publications
[Tribune] Pour les entreprises, la principale menace cyber reste la fraude par usurpation d’identité et compromission d’email professionnel
Loïc Guézo, Directeur de la stratégie Cybersécurité SEMEA chez Proofpoint revient sur les principales tendances observées en termes de volume et de nature des attaques cyber qui ont touché les entreprises françaises en 2022 (chiffres à l’appui).
[Tribune] Dernière ligne droite avant la Présidentielle française : les candidats de 2022 ont-ils tiré les leçons des MacronLeaks de 2017 ?
Cinq ans après l’épisode des MacronLeaks, les candidats à l’élection suprême ont-ils pris les mesures nécessaires pour sécuriser leur campagne et protéger les données de leurs sympathisants ? Loïc Guézo, directeur en stratégie cybersécurité chez Proofpoint, nous livre son analyse.