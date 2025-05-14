[Tribune] Cinq tendances pour recruter et fidéliser les talents

Il est des situations, aussi inattendues et bouleversantes soient-elles, qui peuvent être l’occasion de réfléchir à la façon dont nous avançons au quotidien, aux missions qui nous incombent et d’imaginer ensemble de quoi sera fait demain. Ces dernières années, le marché du travail a connu de nombreux bouleversements, notamment une crise sanitaire, et plus récemment une crise économique.