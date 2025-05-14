Dernières publications
[Tribune] Cinq tendances pour recruter et fidéliser les talents
Il est des situations, aussi inattendues et bouleversantes soient-elles, qui peuvent être l’occasion de réfléchir à la façon dont nous avançons au quotidien, aux missions qui nous incombent et d’imaginer ensemble de quoi sera fait demain. Ces dernières années, le marché du travail a connu de nombreux bouleversements, notamment une crise sanitaire, et plus récemment une crise économique.
[Tribune] 5 raisons de recruter un Chief Diversity Officer
Selon Amandine Reitz, RH Manager EMEA chez iCIMS, la diversité en entreprise est un sujet qui prend de plus en plus d’importance en France. Problème ancien, pourtant, dont peu se sont saisis avant que la société, la modernité, le progrès, ne mette enfin la question sur la table.