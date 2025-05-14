Dernières publications

Amor Bekrar (président IFS France

Intelligence artificielle, jumeaux numériques et Internet-of-Things rythmeront l’industrie des services en 2018

[EXCLUSIF] Les nouvelles technologies - l’Internet-of-Things (IoT) combiné au jumeau numérique, l’intelligence artificielle -  pour collecter et utiliser les données afin d’optimiser les prestations seront au cœur de l’industrie des services en 2018.
L’informatique quantique, la prochaine révolution industrielle

L’informatique quantique ou « quantique computing » émerge il y a une trentaine d’années avec le physicien David Wineland.  Un ordinateur quantique calcule jusqu’à 100 000 millions de fois plus vite que nos ordinateurs et supercalculateurs composés respectivement entre 2 et 4 processeurs pour les premiers et jusqu’à des dizaines de milliers de processeurs pour les supercalculateurs.
Amor Bekrar - Impression 3D : le choc des marchés industriels

Parmi les grandes innovations qui font l’objet de toutes les attentions lors des salons internationaux, l’impression 3D est probablement celle qui va bouleverser le plus profondément le monde industriel au sens large.
