Amor Bekrar

Intelligence artificielle, jumeaux numériques et Internet-of-Things rythmeront l’industrie des services en 2018
[EXCLUSIF] Les nouvelles technologies - l’Internet-of-Things (IoT) combiné au jumeau numérique, l’intelligence artificielle - pour collecter et utiliser les données afin d’optimiser les prestations seront au cœur de l’industrie des services en 2018.
L’informatique quantique, la prochaine révolution industrielle
L’informatique quantique ou « quantique computing » émerge il y a une trentaine d’années avec le physicien David Wineland. Un ordinateur quantique calcule jusqu’à 100 000 millions de fois plus vite que nos ordinateurs et supercalculateurs composés respectivement entre 2 et 4 processeurs pour les premiers et jusqu’à des dizaines de milliers de processeurs pour les supercalculateurs.