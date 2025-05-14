Amor Bekrar

L’informatique quantique, la prochaine révolution industrielle

L’informatique quantique ou « quantique computing » émerge il y a une trentaine d’années avec le physicien David Wineland. Un ordinateur quantique calcule jusqu’à 100 000 millions de fois plus vite que nos ordinateurs et supercalculateurs composés respectivement entre 2 et 4 processeurs pour les premiers et jusqu’à des dizaines de milliers de processeurs pour les supercalculateurs.