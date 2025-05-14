Portrait-robot : cinq collaborateurs à risque pour la sécurité de l’entreprise

Nous avons beau passer un tiers de notre vie au bureau (et donc, parfois, plus que dans notre lit !), il semblerait que nous ne soyons globalement pas très satisfaits de notre vie professionnelle ! Selon une étude mondiale du cabinet Gallup (« The State of the Global Workforce”), à peine 15% des travailleurs se disent impliqués de manière active dans leur travail. Si vous êtes en Open Space, regardez autour de vous et comptez… Vous n’êtes pas très nombreux !