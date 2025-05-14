Dernières publications
[Tribune] Fraudes et désinformation : de l’usage de ChatGPT par les cybercriminels
L'une des principales menaces que représente ChatGPT concerne le phishing et la fraude, car le texte qu'il peut générer est non seulement très bien écrit, mais il peut aussi être très bien documenté. Matthieu Dierick, expert cybersécurité chez F5, nous livre son analyse.
Le (très juteux) business du cybercrime organisé
Chef d’équipe, administrateur réseau, data miner, spécialiste de la finance… Voici quelques-uns des rôles devenus essentiels au bon fonctionnement des entreprises aujourd’hui. Et c’est exactement la même chose pour les gangs de cybercriminels les mieux organisés !
Portrait-robot : cinq collaborateurs à risque pour la sécurité de l’entreprise
Nous avons beau passer un tiers de notre vie au bureau (et donc, parfois, plus que dans notre lit !), il semblerait que nous ne soyons globalement pas très satisfaits de notre vie professionnelle ! Selon une étude mondiale du cabinet Gallup (« The State of the Global Workforce”), à peine 15% des travailleurs se disent impliqués de manière active dans leur travail. Si vous êtes en Open Space, regardez autour de vous et comptez… Vous n’êtes pas très nombreux !
#AssisesSI - 2005 - 2016 : les attaques DDoS n’en finissent plus d’évoluer
Malgré un arsenal en constante évolution, le déni de service distribué (DDoS) est resté un outil clé chez les pirates. Depuis son apparition sur la scène des menaces, il instigue une peur croissante au sein des entreprises partout dans le monde.