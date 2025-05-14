[Tribune] L’heure des offboarding va sonner : vos managers et RH sont-ils vraiment préparés ?

Qui dit crise économique dit souvent licenciements. Et la crise, nous sommes en plein dedans et 2021 risque d’être une année rude. Rude pour les collaborateurs licenciés, pour ceux qui vont donner leur démission, pour les RH et les managers en charge du départ et aussi pour les équipes. Mais pour Hugo Manoukian, CEO et co-fondateur de MoovOne, la difficulté n'empêche pas l’humanité.