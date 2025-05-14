[Tribune] Formation : la clé d’une transformation digitale réussie

Savoir mener un projet de transformation, quel qu’il soit, est désormais un impératif pour toutes les entreprises. Si beaucoup ont déjà su prendre le tournant de la transformation numérique, leurs besoins ne s’arrêtent pas là pour autant. Anne Dauvillaire, Head of Learning & Culture Label chez Wemanity, estime que le monde dans lequel nous évoluons impose aux entreprises de savoir s’adapter : la crise sanitaire nous l’a d’ailleurs démontré.