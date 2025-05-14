[Tribune] Incubateurs internes : la clé des innovations de rupture qui se transforment en business

Véritable relais de croissance pour les grands groupes, l’innovation radicale a beaucoup à gagner à être accompagnée au sein d’un incubateur interne. Elle y sera protégée de la gouvernance et des indicateurs de performance habituels dédiés à l’optimisation et qui sont inadaptés au développement d’une innovation de rupture. En revanche, elle pourra bénéficier de la pleine puissance des moyens de l’entreprise hôte. Sébastien Durand et Bruno Cracco, cofondateurs de Bengs nous livrent leur analyse.