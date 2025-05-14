Dernières publications

Pascal Poirier, chef de projet chez SynerTrade.

Enchères inversées : Une pratique révolutionnée et performante grâce au digital

Nous revenons régulièrement sur le rôle de la Direction Achats, et sur la façon incroyable dont elle s’est transformée depuis quelques décennies.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.