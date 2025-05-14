[Chronique] Séduire les jeunes hypermodernes avec la « marque Expert » ?

Il y a une dizaine d’années, j’ai (François) animé avec les étudiants de Master Ressources Humaines de Dauphine un petit dispositif visant à comparer d’une part les attentes de jeunes en sortie d’école vis-à-vis de leurs futurs premiers employeurs et d’autre part les attentes des DRH vis-à-vis des jeunes. Nous avions ciblé des jeunes de grandes écoles ou de filières universitaires prestigieuses…