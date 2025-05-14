Dernières publications
Un été sous le signe des nuages
Le monde de l’informatique est coutumier des « Buzzwords » que les acteurs du marché s’approprient au mieux de leurs intérêts jusqu’à ce que ces mots finissent par perdre tout leur sens.
Jean-Michel Bérard - Un chômage en hausse, des PME qui veulent recruter : le paradoxe à la française
Le chômage en France est un fléau que les pouvoirs publics tentent de combattre depuis plus de trente ans avec de nombreuses mesures aussi créatives qu’inefficaces. Plus particulièrement, le chômage des jeunes a toujours été au centre de leurs préoccupations