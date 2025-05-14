Dernières publications
Sophie Marot-Rémy (Euler-Hermes) : « Embarquer les directions métier sur des nouvelles offres innovantes est notre priorité. »
Avec la très forte accélération des usages digitaux induite par la pandémie, Sophie Marot-Rémy, Chief Digital Officer chez Euler Hermes France, a vu son rôle évoluer. Pour elle, il s'agit désormais de se concentrer sur l'innovation et de détecter les grandes tendances à venir pour préparer les équipes aux nouveaux enjeux du numérique.
Le « care », vraie transformation ou opération de communication ?
Dernière tendance des entreprises à mission, le « care » entend prendre soin des collaborateurs et s'assurer qu'ils seront heureux dans leur fonction. Une culture du travail fondée sur la bienveillance semble émerger... Mais qu'en est-il réellement ? Enquête.
Catherine Zamora Barbosa (Hootsuite) : « Ce n'est pas sain de vivre constamment sous pression »
Avec la culture du care, certaines entreprises se soucient de plus en plus de leurs employés. Démonstration avec Hootsuite, une plateforme communautaire canadienne qui a mis au point un programme ambitieux pour prendre soin de ses 1 000 collaborateurs. Catherine Zamora Barbosa, directrice marketing pour l'Europe du sud, nous en dit plus.