Comment les entreprises peuvent-elles se protéger contre les cyberattaques de type « sans fichier » ?

[EXCLUSIF] Il s’agit d’attaques s’appuyant sur du code injecté directement en mémoire vive ou utilisant des outils légitimes plutôt que d’écrire un fichier sur le disque dur. Elles peuvent par exemple prendre la forme d’un kit exploit conduisant la victime sur un site Internet pour tirer parti de vulnérabilités Java et ainsi télécharger du code dans la mémoire et l’exécuter.