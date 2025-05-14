Dernières publications

Jean-Marc Lazard, président de Opendatasoft et Stéphanie Chrétien, Partner chez Demeter

[Tribune] L’open data au service d’une société plus vertueuse

La technologie ne peut plus se contenter de répondre aux seuls objectifs de rentabilité, de productivité ou d’automatisation. Elle doit permettre aux organisations de s’engager durablement pour répondre aux crises actuelles de tout ordre, économiques, sanitaires, environnementales et sociétales et à la défiance de leurs parties prenantes. Stéphanie Chrétien, Partner chez Demeter, Jean-Marc Lazard, président de Opendatasoft nous livrent leur analyse.
